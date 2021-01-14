Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:25

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak aşılar, Alanya ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak aşılar, Alanya ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşılanma seferberliği kapsamında, Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 ayrı aşı odası oluşturuldu.

Aşı odalarında, daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarına, barkodlarla aşıları yapılıyor.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah itibarıyla aşılama işlemlerine başladıklarını söyledi.

Son bir yıldır özgürlüklerin ve sağlığın koronavirüsün yol açtığı riskler nedeniyle oldukça kısıtlandığını anlatan Lakadamyalı, "Aşı bizim için çok önemliydi. Aşı bu hastalıkta mücadelede en önemli silahımızdı. Sayın Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun girişimiyle aşılama faaliyetleri tüm yurtta 81 ilde ve Alanya ilçemizde başlamış oldu." dedi.

Bin 200 aşının kendilerine ulaştığını ifade eden Lakadamyalı, ilk etapta hastane çatısı altında çalışan tüm personeli hızlı bir şekilde aşılamaya çalışacaklarını belirtti.

Kısa bir süre içerisinde halkı da aşılamaya başlayacaklarını dile getiren Lakadamyalı, aşılamaların hastanelerinde oluşturulan 20 aşı odasında gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Kanye West Demet Şener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:25:10. #1.14#
title