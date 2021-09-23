Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Elikesik Mahallesi Ayı Beli mevkiinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler vatandaşların da destek verdiği çalışmada yangını büyümeden söndürdü. Yangında 4 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Rıza Yanık/İHA)

Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
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