Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
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Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim

Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kuryelere ve motosiklet sürücülerine Türkiye'de ilk kez başlatılan "motosiklet güvenli sürüş" projesine ilişkin eğitim verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kuryelere ve motosiklet sürücülerine Türkiye'de ilk kez başlatılan "motosiklet güvenli sürüş" projesine ilişkin eğitim verildi.

Türkiye'de en fazla tescilli motosikletin bulunduğu illerin başında gelen Antalya'da kazaların da çok fazla olması nedeniyle Antalya Valiliği tarafından "motosiklet güvenli sürüş" projesi başlatıldı. Türkiye'de ilk kez başlatılan bu proje kapsamında Alanya'da Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde temel trafik kuralları, motosiklet hakimiyeti, çevre kontrolü, durma duraklama frenleme gibi konular ele alındı.

"Tüm motosiklet kullanıcılarının bu proje kapsamında eğitilmesini istiyoruz"

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Amacımız, Cumhurbaşkanlığımızın 2021-2023 eylem planı çerçevesinde ölümlü motor kazalarında azalma ve eğitim, trafikte eğitime çok önem veriyoruz. 2020 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 377 trafik kazasının, 7'si ölümlü bunların, 250'nin üzerindeki motosikletlerin karıştığı trafik kazası. Motosiklet kullanımı bir sevk ve artan trafikte aslında herkesin her geçen gün daha da yoğun talep gösterdiği bir zevk oldu. Ama bizim istediğimiz, tüm motosiklet kullanıcılarının eğitim almış bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak. Nasıl ki biz araba süren herkesten emniyet kemerini takmasını istiyorsak motosiklet kullanıcılarının hepsinden de hem kurallara uymalarını hem de mutlaka kast takmalarını istiyoruz. Ancak bunlar yeterli olmuyor, motosiklet kullanıcıları trafikten birçok şeyle karşılaşıyor. Biz de Alanya'da tüm motosiklet kullanıcılarının bu proje kapsamında eğitilmesini istiyoruz" dedi.

"Biz onlar için çalışıyoruz"

Alana eğitim almaya gelen ve bir restoran zincirinde motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Mustafa Koca (24), aldıkları eğitimle ilgili, "Bu almış olduğumuz eğitim bizim trafikte daha güvenli, pandemi döneminde 24 saat çalışan arkadaşlarımızı trafikte daha iyi bir şekilde yol almasını sağlayacaktır. Bu pandemi döneminde hizmet alan vatandaşlarımızdan isteğimiz sadece bizden bir teşekkürü çok görmesinler. Biz onlar için çalışıyoruz. Bu eğitim için jandarmaya ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim
Alanya'da kuryelere ve motosiklet sürücülerine eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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