Alanya'da bir kişinin yaralandığı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Haberler
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Alanya'da bir kişinin yaralandığı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da bir kişinin yaralandığı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan sopalı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan sopalı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir market önünde, iki kişi arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.B'nin (41) sopayla vurduğu V.G. (35) kolundan ve başından aldığı darbelerle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, yaralı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

V.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, M.B'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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