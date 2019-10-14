Alanya'da 3 ayrı kazada 7 kişi yaralandı

14.10.2019 13:27

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen Abdullah Y. (56) idaresindeki 07 NCS 21 plakalı motosikletle aynı yönde seyir halinde olan Muhammet Y.'nin (41) kullandığı 07 NN 211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Y. ile arkasında bulunan eşi Hatice Y. (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı



Kaza dün saat 08.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Konaklı Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Mevlüt Y.'nin (52) idaresindeki 07 NDL 80 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Emrah D. (26) yöntemindeki 07 HMJ 29 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mevlüt Y. ve Emrah D.'yi ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü. Burada tedaviye alınan Mevlüt Y. ve Emrah D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Motosikletler çarpıştı: 3 yaralı



Kaza dün saat 23.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih D. (20) idaresindeki 07 NHT 17 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Mehmet E. E.'nin (18) kullandığı 07 HUV 02 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Fatih D. ile diğer sürücü Mehmet E. E. ve arkasında bulunan Ersin K. (30) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Jandarma, kazalarla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA