Akşener: "Artık bildiğimiz anlamda küreselleşme dönemi bitti"
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
14.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:51
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (4)
Kaynak: AA