Akseki Ilçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



İbradı ilçesi Üzümdere Mahallesi yakınındaki Akseki Tanboğaz mevkisinde bulunan kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme helikopteri ile 10 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi bölgeye sevk edildi.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.



Yangın kontrol altına alındı.