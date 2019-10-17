Aksaray'daki silahlı kavga
Aksaray'da, tartıştığı iki kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da, tartıştığı iki kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekiplerince gözaltına alınan Erdem K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Erdem K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Taşpazar Mahallesi'nde tartıştığı telefoncu Nihat Ö. (45) ve Ali E'yi (40) pompalı tüfekle yaralayan Erdem K. (38), kaçmak isterken yakalanmıştı.