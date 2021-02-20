Aksal ve Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret etti
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Aksal ve Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret etti

20.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:22
Aksal ve Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksal ve Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarına başarılar, hastalara da şifa diledi.

Hastane yöneticileri ziyarette, salgınla mücadele ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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