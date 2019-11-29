Aksa'nın ilk start-up yatırımı 3D yazıcıya

29.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:19

Aksa Akrilik 'Girişimciliğe Değer' adını verdiği start-up destek projesi kapsamında ilk yatırımını Porima'ya yaptı. 2017'de kurulan Porima 3 boyutlu yazıcılar için kartuş geliştiriyor.



Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sürdürülebilirliğe katkısı olan, yenilikçi ve teknoloji geliştiren start-up projelerini destekleyerek hem bulunduğu sektöre, hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor. Aksa Akrilik, 'Girişimciliğe Değer' adını verdiği start-up destek projesi kapsamında, bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren erken aşama girişim platformu İTÜ Çekirdek ile iş birliği yapıyor. Girişimcilere projelerini hayata geçirme konusunda maddi destek ve mevcut işlerini yürütmelerine yönelik olarak mentorluk desteğinin verileceği projede herhangi bir maddi beklenti bulunmuyor.



Yapılan açıklamaya göre projenin ilk yılında, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen ve üç boyutlu yazıcılara yerli kartuş dönemini başlatan start-up firması Porima'ya yatırım kararı alındı. Şirketin üretim tesislerinin de bulunduğu Yalova'da çalışmalarını yürüten ve 2017 yılında kurulan Porima, yerli filament üretimi ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kartuşta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.



Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Girişimciliğe Değer" projesinin Aksa'nın 50 yıldır süregelen yeni iş geliştirme hedefiyle örtüştüğünü belirterek "Aksa Akrilik olarak bu dünyanın içerisinde yer almak gelecek vizyonumuz açısından oldukça heyecan verici. 'Girişimciliğe Değer' projemizle yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Porima, yüksek kaliteli filament geliştirilmesi amacıyla kurulan bir start-up firması. İşin hammaddesi PLA ve ABS. Bizim çok yabancı olmadığımız polimerler. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova'da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu" dedi. İnovasyon ve Ar-ge kültürünü geliştirmek için çalıştıklarına da değinen Cengiz Taş "Kimya ve Tekstil alanlarında, kendini kanıtlamış startup'lara her zaman kapımız açık" diye konuştu.



İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise şunları söyledi:



"Ülkemizde girişimcilik anlayışının gelişmesi, yeni start-up'ların doğması ve var olan girişimlerin büyümelerini hızlandırabilmeleri için doğru zamanda yapılan yatırımlar oldukça önem taşıyor. Bugün Yalova'da çalışmalarını yürüten İTÜ Çekirdek girişimi Porima'ya, ülkemizin önemli firmalarından Aksa'nın verdiği destek bu anlamda çok kıymetli. İTÜ ARI Teknokent ailesi olarak verilen desteğin hayırlı olmasını diler, benzer yatırımlara örnek teşkil etmesini temenni ederiz."



Aksa Akrilik'in, start-up şirketi Porima'ya yaptığı yatırım kararı İTÜ tarafından düzenlenen 2019 Big Bang etkinliğinde de duyuruldu. Törende ayrıca, Aksa Akrilik İş Geliştirme Direktörü Didem Tunçbilek tarafından Porima'ya yatırım çeki verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA