Akdeniz için fırtına uyarısı
Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.
Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
Fırtınanın Batı Akdeniz'de perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. - MERSİN