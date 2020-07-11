Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.07.2020 02:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 03:26
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA