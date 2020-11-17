Akdağmadeni'nde istihdama büyük katkı
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Akdağmadeni'nde istihdama büyük katkı

17.11.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:27
Akdağmadeni'nde istihdama büyük katkı

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ilçede istihdamın arttırılması için yatırımcılara desteklerini sürdürüyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ilçede istihdamın arttırılması için yatırımcılara desteklerini sürdürüyor.

İlçede işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması için belediye şirketinin üretime yönelik alt yapı çalışmaları devam ederken diğer taraftan yatırım ve yatırımcıları Akdağmadeni'ne getirmek için yeni anlaşmalar yapılıyor.

İlçede kısa süre içerisinde faaliyete başlayacak olan tekstil fabrikasına yer kiralaması yaparak ilçede istihdamı arttıracak her adıma destek verileceğini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin ve bölgemizin en büyük problemlerinden biri olan işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması için gayret sarf ediyoruz. Bir taraftan belediye şirketimizin faaliyet alanlarında üretime yönelik alt yapı çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da istihdam sağlayacak yatırım ve yatırımcıları ilçemize getirmek için uğraşıyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı, Covid-19 pandemi süreci nedeniyle büyük işletmelerin dahi sıkıntı yaşadığı bu zor dönemde biz hiç bir hedefimizden kopmadan emin adımlarla ilerliyoruz. Yakın zamanda Pekmez Deresi mevkisinde bulunan açık semt pazarını büyük bir revizyonla fabrikaya dönüştürmek için çalışmalara başlamıştık. 2 bin 400 metrekare alt kat, 1000 metrekare asma kat olmak üzere 3bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşan fabrika binamızı kısa sürede faaliyete başlayacak ve yüzlerce insanımıza istihdam sağlayacak tekstil firmasına kiraya veriyoruz. Bursa ve Ağrı'da tekstil üzerine fabrikaları olan deneyimli bir firmanın ilçemizde de üretime başlayacak olması bizi son derece memnun etmiştir" dedi.

İlçede açılacak olan fabrikanın istihdama yönelik adımlardan ilki olacağını söyleyen Başkan Yalçın, "Rabbimin izniyle bundan sonra da ilçemizin en büyük yarası işsizliğe merhem olmak için büyük özveri ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir kez daha söylüyoruz, engelleyen değil, yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran olacağız. İlçemizde istihdam sağlayacak her iş verene kapımız sonuna kadar açıktır. Belediyemizin imkanları ölçüsünde yatırımcı arkadaşlara destek olacağımızı da bir kez daha vurguluyorum. Bismillah deyip yola çıktık, devamı da gelecek, inşallah baharla birlikte yeni müjdelerimiz de olacaktır" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Akdağmadeni'nde istihdama büyük katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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