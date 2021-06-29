Akay: "Basketbol sahamız çok ancak ilgi az"
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Akay: "Basketbol sahamız çok ancak ilgi az"

Akay: 'Basketbol sahamız çok ancak ilgi az'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Seyhan Belediyesi tarafından 23-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 64 takımın katıldığı Streetball Turnuvası'nda yaş kategorilerinde ilk üçe giren takımların kupalarını ve hediyelerini Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Seyhan Belediyesi tarafından 23-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 64 takımın katıldığı Streetball Turnuvası'nda yaş kategorilerinde ilk üçe giren takımların kupalarını ve hediyelerini Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Streetball Turnuvası'nda dereceye giren takımlar Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti. Takımlara kupalarını ve hediyelerini veren Akay, "Şampiyon takımlarımızı kutluyorum. Basketbol, hızlı düşünebilme, hızlı hareket edebilmek anlamında çok önemli bir spor branşıdır. Basketbol sahamız çok ancak ilgi az. Bunu ortadan kaldırabilmek adına bu tür organizeleri sıklaştıracağız" dedi.

Streetbal Turnuvası'na katılan ve derece yapan takımların sporcuları da, "Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a, basketbola olan ilgisi ve turnuvanın gerçekleşmesi adına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dediler. - ADANA

Akay: 'Basketbol sahamız çok ancak ilgi az'
Akay: 'Basketbol sahamız çok ancak ilgi az'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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