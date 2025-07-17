AKARYAKIT İNDİRİM | Akaryakıta indirim mi gelecek, ne zaman? 17 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 17 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 17 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? (SON DAKİKA)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla yeni bir indirim kararı alınmadı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle, akaryakıt fiyatlarında kısa vadede indirim beklentisi zayıf görünüyor.

Benzin ve motorin litre fiyatları, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde sırasıyla 52 TL ve 54 TL seviyelerinde sabitlenmiş durumda. LPG fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da düşüş açıklanmadı.

Akaryakıta indirim mi gelecek, ne zaman

Enerji piyasası uzmanları, akaryakıt fiyatlarının küresel ham petrol fiyatları ile döviz kurlarına doğrudan bağlı olduğunu belirtiyor. Temmuz ayı başında yürürlüğe giren Otomatik ÖTV artışı mekanizması da fiyatların düşmesini zorlaştıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Şu an için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ya da dağıtım şirketlerinden yeni bir indirim açıklaması yapılmış değil. Ancak uluslararası piyasalarda yaşanabilecek ani düşüşler veya dövizdeki geri çekilme, fiyatlara ilerleyen günlerde yansıyabilir.

Akaryakıta indirim

17 TEMMUZ İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 51.27 TL

Motorin litre fiyatı: 53.61 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.12 TL

Motorin litre fiyatı: 53.49 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

Güncel akaryakıt fiyatları

17 TEMMUZ ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 51.96 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

17 TEMMUZ İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.83 TL

LPG litre fiyatı: 25.91 TL