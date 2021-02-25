Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
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Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

25.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan bordo bereli üç askerin ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Akar ve Komutanların ilk durağı Sincan'da Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağı oldu. Aileye başsağlığı dileklerini sunan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Or-An'daki MSB Lojmanları'na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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