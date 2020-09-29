AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz.

29.09.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır"

-"Kuveyt Emiri'nin öldüğüne dair bir haber var. Allah'tan rahmet diliyoruz"

-"Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Çeşitli kurumlara uygulanmasıyla birlikte ilerici sonuçlar alınmaya başladı. Yerli Otomobilin sıfır emisyonla çalışacak olması da bu konudaki hassasiyetimizi gösteren bir durum"

-"Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı bir mücadelesidir"

-"Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır"

-"Erdal Çetin, 13 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa çıkarılmıştı. Bu çocuk anne babasına kavuşmuş oldu. Ne kadar vahşi bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu bu vesileyle görmüş olduk"

-"Bazı partilerin bu konuya hiç girmemesi dikkatimizi çekiyor. HDP ile aynı düzlemde durması kabul edilebilir bir şey değildir"

-"Çocuk yaşta dağa götürülen bu çocukların geleceğini kurtarmak için annelerin verdiği bu mücadeleye destek vermeliyiz"

-"Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırımvari bir saldırıda bulundu"

-"Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir; Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Ermenistan'ın bu sivil yerlere saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihmalidir"

-"Eğer bir yerde saldırgan varsa taraflara itidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuyoruz"

-"Ermenistan orada işgalcidir. Azerbaycan topraklarını acil terk etmelidir. Ermenistan saldırgandır, barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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