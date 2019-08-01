AK Parti Sivas Milletvekili Yılmaz Ulaş'ta

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Yılmaz, ilçede Belediye Başkanı Turan İlbey ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Yılmaz, Ulaş'ın gelişmeye elverişli konumda bulunduğunu, her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA