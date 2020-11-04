- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı

04.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:52

- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkan seçilen Av. Ersan Aksu, Samsun Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkan seçilen Av. Ersan Aksu, Samsun Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

Geçen Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen kongrede tek aday olan Ersan Aksu, yeniden başkan seçildi. İl kongresinin de yapılmasıyla AK Parti Samsun'da kongre sürecini tamamladı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Ersan Aksu, "Muhteşem bir kongre gerçekleştirdik. Kongremizde Cumhurbaşkanımız Samsun'a verdiği önemi değeri bir kere daha ifade etti. Samsun'la ilgili müjdelerini dile getirdi. Ben tüm AK Parti ailesine yoğun katılımları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanımızın 2023 Vizyonu çerçevesinde ortaya koyduğu misyona uygun olarak tüm yönetim kurulu ekibimizle beraber, tüm ilçe teşkilatlarımızla beraber, sandık müşahitlerimize varıncaya kadar yek vücut bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı organize edeceğiz. Her zaman olduğu gibi biz inandığımız yolda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adım yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Ersan Aksu, 02 Ocak 2019 tarihinde il başkanlığı görevine atanmıştı.

- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı
- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı
- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı
- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

İlgili Haberler

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
Kayseri OSB'den AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti
Kayseri OSB'den AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na "hayırlı olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Enes Batur Deniz Seki Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar
Spor Ali Koç Gökhan Töre Eddie Newton Gökhan Gönül Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Avusturya Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu mazbatasını aldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:52:23. #1.14#
title