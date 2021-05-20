AK Parti'li Özkan: Akşener'in hadsiz tutumunda ittifakı sürdürme amacı var
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AK Parti'li Özkan: Akşener'in hadsiz tutumunda ittifakı sürdürme amacı var

AK Parti'li Özkan: Akşener'in hadsiz tutumunda ittifakı sürdürme amacı var
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Meral Akşener'in hadsiz tutumunda elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yapmış olduğu gizli ve açık ittifakın tabanını konsolide etmek ve...

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Meral Akşener'in hadsiz tutumunda elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yapmış olduğu gizli ve açık ittifakın tabanını konsolide etmek ve gelecekle ilgili kararlı ittifakını sürdürmek amacını hep beraber gördük" dedi.

Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'ndeki 'one minute' çıkışını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tepkisi, uluslararası mekanizmaların meseleye yaklaşımını artırmıştır. Ramazan Bayramı'nda 20'den fazla devlet başkanıyla Sayın Cumhurbaşkanımız temas kurmak suretiyle, meselenin çözümüne katkı sunmaya devam etmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunu toplantıya davet etmiş, maalesef uluslararası mekanizma bu sorunun çözümüne de kayıtsız kalmıştır" dedi.

Özkan, Türkiye düşmanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hadsiz yaklaşımlar sergilediğini belirterek, "Bu yaklaşımın, milli bir gelenekten geldiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmesi manidardır. Açıkça Meral Akşener'in hadsiz tutumunda elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yapmış olduğu gizli ve açık ittifakın tabanını konsolide etmek ve gelecekle ilgili kararlı ittifakını sürdürmek amacını hep beraber gördük" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akşener hakkında tazminat davası açtığını hatırlatan Özkan, "Hadsiz yaklaşım tarihe kara bir leke olarak, İYİ Parti Genel Başkanı'nın alnına yapışacaktır. İYİ Parti Genel Başkanı, söylemlerine sosyal medya hesabından devam ederek, meseleye ne kadar uzak olduğunu gösterdi. Hiçbir zaman Akşener'in ağzından, FETÖ'ye, PKK'ya, Türkiye düşmanlarına, İsrail'e karşı bir tepki göremezsiniz. Sizde onur, haysiyet, şeref varsa kendi sözcünüze hakaret eden HDP'li milletvekiline bir şey söylemediniz, söyleyemezsiniz; çünkü ittifakınız bozulur, 2023'e yürüyemezsiniz" diye konuştu.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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AK Parti'li Özkan: Akşener'in hadsiz tutumunda ittifakı sürdürme amacı var - Haberler
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