AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İzmir'de kısa çalışma ödeneğine 25 bin 642 işletmenin başvurduğunu, 209 bin 759 çalışanın ödenekten faydalandığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İzmir'de kısa çalışma ödeneğine 25 bin 642 işletmenin başvurduğunu, 209 bin 759 çalışanın ödenekten faydalandığını bildirdi.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 65 yaş üstü 615 bin 91 kişiye koruyucu maske ve kolonya dağıtıldığını, esnaf için verilen 25 bin liraya kadar limitli "İşletme Finansman Desteği" paketinden 10 bin esnafın faydalandığını belirtti.

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü faz yardım paketlerine 338 bin 770 başvuruda bulunulduğunu aktaran Dağ, şöyle dedi:

"188 bin 29 aile, 188 milyon 29 bin lira nakdi yardımdan faydalandı. İzmir'de kısa çalışma ödeneğine 25 bin 642 işletme başvurdu, 209 bin 759 çalışan ödenekten faydalandı. Hükümeti ve belediyeleri ile AK Parti her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de milletimizin yanında olmuştur. Her zor vakitte, milletimizle hemhal olmak boynumuzun borcudur."

Dağ, açıklamasında ilçe belediyelerinden yapılan yardımlara ilişkin şunları belirtti:

"Bayındır ilçe belediyemizde vatandaşlarımıza 65 bin koruyucu maske, kolonya ile 4 bin 500 gıda paketi yardımında bulunuldu. Kınık ilçe belediyemizde vatandaşımıza 45 bin koruyucu maske, kolonya ile 2 bin adet gıda paketi yardımında bulunuldu. Bergama ilçe belediyemizde vatandaşlarımıza 5 bin 720 adet gıda paketi, 312 bin adet koruyucu maske ve kolonya yardımında bulunuldu. Kiraz belediyemizde vatandaşlarımıza 2 bin 120 adet gıda paketi, 139 bin adet koruyucu maske ve kolonya yardımında bulunuldu."

Kaynak: AA