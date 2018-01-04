AK Parti'li Çöpcü: "2019 Seçimleri İçin Kolları Sıvadık"

AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, 2019 seçimleri için kolları sıvadıklarını söyledi.



İl Başkanı Ali Çöpcü, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi sonrası bir teşekkür açıklaması yaptı. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan tüm Sinoplulara teşekkür eden Ali Çöpcü, "Bu coşku selini bizlere yaşatan uzaktan yakından davetimize icap eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sinoplu hemşerilerimizin teveccühleri ve katılımı Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Bir kez daha gördük ki Sinop Cumhurbaşkanımızı çok özlemiş. Bu özlem hem meydana hem de kongremizin yapıldığı salona çok güzel bir şekilde yansıdı" dedi.



Sinop'ta kapalı spor salonuna sığmayıp salon dışını miting alanına çeviren muazzam bir katılımla 6. olağan kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirten Çöpcü, 2019 yılında yapılacak seçimler için kolları sıvadıklarını, Sinop'ta 2019'un farklı olacağını kaydetti. Çöpcü, "AK Parti olarak, il başkanından sandık müşahidine kadar tüm kadrolarımızla birlikte üstlendiğimiz vazifenin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebepten dolayı, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın, ancak 2019 yılında kazanacağımız zaferlerle mümkün olacağını çok iyi biliyoruz. Gerçekleşen kongrenin ardından tüm teşkilat mensuplarımız ve gönül birlikteliği içinde olduğumuz kardeşlerimizle birlikte 2019 seçimleri için kolları sıvadık. 2019 yılında partimizin Sinop'ta en yüksek oranda oy alabilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak terlemeye, koşturmaya ve milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİNOP