AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: " Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: " Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık"

29.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:46
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: 'Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kentte gönül seferberliği başlattıklarını söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kentte gönül seferberliği başlattıklarını söyledi.

Ünsal, AA muhabirine, kongre ile göreve gelmelerinin ardından birlik ve beraberliğe büyük önem verdiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini tabana en iyi şekilde yansıtmak için hareket ettiklerini vurgulayan Ünsal, MHP teşkilatlarını da ziyaret ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül seferberliği" anlayışını Kırşehir'de en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'gönül seferberliği başlattık' dedi. Bu söylemlerin eyleme geçirilmesi anlamında Kırşehir'de gereken her şeyi yapacağız. Biz de Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık. Dün Mucur'u ziyaret ettik. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Kaman ve diğer ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Bismillah dedik ve bu gönül seferberliğine başladık."

Birlik ve beraberlik ruhunu Kırşehir Belediye Meclisi üyeliğinde, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığında, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği görevlerinde de sürdürmeye gayret ettiğini vurgulayan Ünsal, "Biz bu davaya hem gönlümüzü hem de gövdemizi koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahi diyarını bize emanet etmesi sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bizim Türkiye'ye örnek olma hedefimiz var. KADEM'de de aynı hedefi koymuştum kendime." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Okan Buruk Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: " Kırşehir'de gönül seferberliği başlattık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 14:06:57. #1.16#
title