AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, bayramlaşma törenine katıldı

11.08.2019 17:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayramlaşma programına katıldı.

Beraberinde Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arkan ile İl Özel İdaresi Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yılmaz yaptığı konuşmada, bayramların

birliği ve beraberliği pekiştiren günler oluğunu söyledi.

İslam coğrafyasında yaşanan şiddet olaylarına değinen ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Zulüm altında ve yoksulluk içerisinde olan kardeşlerimiz var. Onların da bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah onları da huzura, refaha, esenliğe, barışa kavuştursun inşallah. Bu bayramın, sadece İslam alemi, ülkemiz ve milletimiz için değil, bütün insanlık için iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyorum.

Yılmaz, daha sonra sevgi evlerinde barınan çocukları ziyaret etti.

Kaynak: AA