AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kahramanmaraş'ta 'ÇETE' oldu

KAHRAMANMARAŞ - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Vefa' toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Mahir Ünal, Mustafa Ataş ile Hayati Yazıcı, birlik beraberlik mesajı verdiler.

Özel bir sosyal tesiste düzenlenen 'Vefa' toplantısı Kur'an tilavetiyle başladı. AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir'in selamlama konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcıları tek tek kürsüye geldi.

İlk olarak kürsüye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, şunları söyledi: "Bana göre siyaset iki kelime ile iki 'V' harfiyle ifade edilir. Eğer siyaset yapıyorsanız birinci V'niz vizyonuz olacak. Bu ülke için, bu vatan için, bu şehir için bu insanlar için bir hayaliniz ve bir vizyonunuz olacak. Bu varsa siz siyasetçisiniz demektir. İkinci V harfiniz ise vefanız olacak. Eğer siz siyaset yapıyorsanız, bu toprak, vatan uğruna kim emeğini koyuyorsa ona vefa göstereceksiniz."

Ünal, "Korkaklar zafer anıtı dikemezler"

Daha sonra alkışlar eşliğinde kürsüye gelen AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Bakın burada ifade edildiği gibi biz, büyü ve güçlü bir aileyiz. ve bizim siyasetimizin temelini samimiyetle cesaret oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin temelini samimiyet ve cesaret oluşturuyor. Samimiyet ve cesaret diyorum çünkü, samimi olmak cesur olmayı gerektirir. O yüzden Cumhurbaşkanımız, 'Korkaklar zafer anıtı dikemezler' der. Samimi olmak korkak olmamayı gerektirir. Çünkü bizim tanımımızda dürüstlük kalbinde ve zihninde olanı söyleyebilme cesaretidir. Hesap yapma, kitap yapma, tuzak kurma AK Parti'de olmaz" dedi.

"En büyük vefa örneği Recep Tayyip Erdoğan'dır" Ünal'ın konuşmasının ardından AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, şunları söyledi: "Hayatta en büyük zevk aldığınız nedir diye sorsalar, insanlara vefayı göstermek ve vefa görmektir. Vefa gösterenler her zaman vefayı görürler. Ama vefasızlık yapanlarda her zaman vefasızlıkla yüz yüze kalırlar. En büyük vefa örneği Recep Tayyip Erdoğan'dır. 16 yıla yakın iktidarlarımız döneminde Türkiye'de her alanda değişimi dönüşümü yaşatmış kadrolarsınız. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, tarımdan milli savunmaya, dış politikaya her alanda Türkiye'de çığır açmış kadrolarsınız. Bundan dolayı inanıyorum ki,her bireyiniz Türk siyaset tarihine altın harflerle isimleri yazılacak insanlarsınız."

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, "Herkesin çomak soktuğu bu Ortadoğu coğrafyasında, yanı başımızda Suriye'de 'Fırat Kalkanı Operasyonu' gerçekleştiren bir ülkedir Türkiye. 15 Temmuz darbesinden 40 gün sonra bunu yapabilmiş. Ordudaki pek çok subayın katıldığı 160 kadar general düzeyinde bir ordunun tavsiye edildiği bir ordu, 15 Temmuz'dan 40 gün sonra Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirebilmiştir. ve şimdi de bildiğiniz gibi, 20 Ocak'tan itibaren, Afrin harekatı devam ediyor. Bu harekatın amacını biliyorsunuz. Kamu düzeninin tesis etmek, ülkemize saldırılarını önlemek komşu topraklarda sivil vatandaşları teröristlerin saldırılarına karşılık can güvenliğini korumaktır. Adalet için gidiyoruz. Peki Türkiye bu operasyonları nasıl gerçekleştiriyor? AK Parti hükümetleri Türkiye'nin savunma gücünü savunma gücünü, savunma kapasitesini ve tehlikeleri öngörüp büyütmemiş olsaydı bu operasyonları gerçekleştirmesi imkan dahilinde olmayabilirdi. İnsansız hava aracımızın adı 'Heron' du. Nereden temin ediyorduk? İsrail'den. Peki, bunların bakımı onarımı yaptırabiliyor muyduk? Kendi ulusal imkanlarımızla insansız hava araçlarımızı ürettik hem de birkaç firma üretiyor. Milli gemimizi yaptık MİLGEM, milli helikopterimizi yaptık ATAK, milli tankımızı önemli ölçüde geliştirdik ALTAY ve insansız hava aracımızı silah taşıyan hava aracımızı inşa ettik, savaş malzemelerini araç gereçleri geliştirdik. Yüzde 70 oranında savunma sanayide dışa bağımlığı yüzde 40'a indirdik. Bunları AK Parti hükümetleri gerçekleştirdi ve gücümüzü ortaya koyduk. Dolayısıyla önümüzde önemli süreçler var. 2016 yılında çok önemli bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini 150 yıllık uygulamayı değiştirdik. Daha tempolu daha hızlı yürümek istiyoruz. 2023 hedeflerimiz var. 2053 ve 2071 Türkiye'si için hayallerimiz var. İnşallah bu hükümet modeli değişikliği 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimle devreye girecektir" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından geçmişte AK Parti'de görev yapan kişiler, teşekkür plaketi takdim edildi. Vefa toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Mahir Ünal, Mustafa Ataş ile Hayati Yazıcı'nın Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle 'Çete' kıyafet giyerek partileri selamlamasıyla sona erdi.