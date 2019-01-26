Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bunları inlerinde boğacağız. Öyle Türkiye'ye buyursunlar, gelsinler de... Yok yok inlerinde... Çünkü bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere biz hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda." dedi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu.

Bugün isimlerini ilan ettikleri tüm AK Parti'li belediye başkan adayları ile Cumhur İttifakı'nın MHP kanadından belediye başkan adaylarını bir kez daha tebrik eden Erdoğan, 31 Mart'ta görevi yeni kişilere devredecek isimlere Gaziantep'e yaptıkları hizmetler için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday gösterdikleri veya ilk defa bu seçimde aday olarak seçime girecek kişilere de başarılar diledi.

Türkiye'nin 2023'e kadar olan geleceğinin belirleneceği son derece zorlu, kritik bir döneme girildiğini anlatan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi yedi düvelin karşımızda bütünleştiği bir sürecin içerisindeyiz. İçeride ve dışarıda yedi düvel AK Parti'ye karşı birleşmiş durumda. Bunun için de her tür yollara başvuruyorlar. Dün veya evvelsi gün İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen? Hiç böyle bir şeyi ben kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler ve hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki evet ne söyleyeceğimi biliyorsunuz, zalimler için yaşasın cehennem." diye konuştu.

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir." anlayışıyla yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Belediyecilik anlayışımızın esbab-ı mucibesi halka hizmettir ve oradan da biliyoruz ki Hakk'a hizmettir." dedi.

Erdoğan, 16 yıldır halkın teveccühünü kazanmalarının sebebinin bu olduğunu, halkın sürekli kendisine hizmet eden AK Parti kadrolarının yanında bulunduğunu kaydetti.

1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, o sürecin güçlenerek, gelişerek devam ettiğini anlatan Erdoğan, partinin de bir taraftan güçlendiğini, geliştiğini ve istikrar çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyen bir parti konumunda olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetle beraber kurulduk' diyenler yerlerde sürünüyor görüyorsunuz. 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyenler yerlerde sürünüyor. Çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa herhalde önce bunları hesaba çeker, vaka bu." ifadelerini kullandı.

"Her bir arkadaşıma, kardeşime güveniyorum"

Gaziantep açısından bu seçim maratonunu AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yaraşır şekilde sürdürmeleri gerektiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bulunan her bir arkadaşıma, kardeşime bu noktada güveniyorum. Atalarımız 'görünen köy kılavuz istemez' demiş. 2014 seçimleri öncesinde Feto'nun montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimlerde de kesinlikle boş durmayacaklar. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde bölücü terör örgütünü üzerimize salanlar hiç şüphesiz bu sefer de başka hususlar üzerinden bizleri vurmayı deneyecekler. Yerel seçimlerin kendisine has dinamikleri var. Bu çevrelerin iştahını tabii bu kabartıyor. Nitekim son dönemde Gazi Mustafa Kemal, Andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler önümüzdeki günlerde bizleri, nelerin hangi tür sınamaların beklediğinin işaretidir. Bunun yanında güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı, insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı ve ondan sonra hepsi dağılma durumunda kaldı. Artık bunları inlerinde boğacağız. Öyle Türkiye'ye buyursunlar, gelsinler de... Yok yok inlerinde... Çünkü bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere biz hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda."

Ağır zayiat veren bölücü terör örgütünün 31 Mart seçimlerine ölüm kalım meselesi olarak baktığını ifade eden Erdoğan, örgüt çevrelerinin kayyumların atanmasıyla kaybettikleri haraç imkanlarını yeniden elde etmenin hesabını yaptığını anlattı..

"Kime nasıl oy vereceğinizi iyi bilin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"CHP ve yedeğine aldığı parti de sırf bize zarar verebilmek için maalesef terör bu örgütünün kirli emellerine bilerek alet oluyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir Parti Meclisi üyesinin yaptığı 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' açıklaması bunların nasıl bir ruh halinde bulunduklarını, nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gayet açık net ortaya koymuştur. Birisi de Ankara'da ne diyor? 'Hayvanlarla ilgili bu zulümler, katliamlar dindarlar hayvanları katlediyorlar, zulmediyorlar.' Dindarların böyle bir şey yapması mümkün mü? Onu sen yapabilirsin, senin cibilliyetinde olanlar yapabilir ama dindarlar böyle bir şey yapamaz. Biz sevgililer sevgilisi peygamberimizin özellikle hayvanlara karşı olan tutumundan nasibini almış, hatta bir keresinde yolda giderken yol kenarında bir köpek ölüsü var, yanındaki sahabi arkadaşları burunlarını tutuyor, herhalde kokunun etrafı rahatsız edeceği noktasında, fakat dişleri gözüküyor. Peygamber efendimizin o esnadaki tavrı şudur, 'ah dişleri ne kadar güzel' diyor. Biz bu kültürle, bu terbiyeyle yetişmiş bir neslin mensuplarıyız. Eğer bugün hayvanlarla ilgili Parlamento'ya bir yasa çalışmasını yapıyorsak, işte bundan dolayı yapıyoruz ama CHP'nin böyle bir zihniyeti, kültürü, medeniyeti yok. Onun için de tabii Gaziantep'ten Ankara'ya sesleniyorum, aman ha oylarınıza dikkat. Kime nasıl oy vereceğinizi iyi bilin."

(Sürecek)

Kaynak: AA