AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Buldan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Buldan ilçesini ziyaret etti.



Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Buldan'da esnafları ziyaret eden Tin, esnafın yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini dinledi.



AK Parti iktidarı döneminde esnafa yönelik yapılan düzenlemeleri anlatan Milletvekili Tin, şunları söyledi:



"Üreten ve pazarlayan her bir ticari firmamızın ayakta kalması ülkemiz açısından son derece önemli. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan esnafımızın ticari yaşamını kolaylaştırıcı ihtiyaç duyulan her türlü adımı atıyoruz. Gerek ödeme kolaylığı, gerek ek istihdam desteği, gerekse KOSGEB gibi kuruluşlarımız aracılığıyla verilen destekler sayesinde esnaflarımıza her türlü imkanı sunmanın gayretinde oluyoruz. Çünkü küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz bu ülke ekonomisinin can damarıdır."



Esnaf ziyareti sırasında sokaktan geçenlere Buldan simidi ikram eden Tin, daha sonra AK Parti ilçe teşkilatına giderek teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.



Göreve yeni gelen ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Tin, "Bizim temel gayemiz ilk günden beri ülkemizde taş üstüne taş koymak ve yaşadığımız bölgelerdeki vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek olmuştur. Bu bakımdan üzerimize düşen her konuyu çözüme kavuşturmayı kendimize asli bir vazife olarak görüyoruz." dedi.