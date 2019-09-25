AK Parti'den MYO'ya destek

25.09.2019 11:06

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yönetimi ile birlikte Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine yeni başlayan Dr. Ahmet Yavuz Çamlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, eğitim alanında yapılacak her çalışmaya destek sağlayacaklarını ifade etti.



AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Sedat Coşkun'dan boşalan Kula Meslek Yüksek Okulu müdürlük görevine getirilen Dr. Ahmet Yavuz Çamlı'yı ziyaret etti. Dr. Çamlı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Palabıyık, okulda yapılan çalışmalar ile ilgili Dr. Çamlı'dan bilgi aldı.



Yeni müdür Dr. Çamlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Palabıyık, eğitim alanında yapılacak her çalışmaya destek sağlayacaklarını ifade etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ahmet Yavuz Çamlı ise, ziyarette bulunan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve yönetimine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA