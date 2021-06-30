AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının toplantısı Karagöl'de yapıldı
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının toplantısı Karagöl'de yapıldı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının toplantısı Karagöl'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı 1550 rakımlı Karagöl'de düzenlendi.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı 1550 rakımlı Karagöl'de düzenlendi.

İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, parti yönetim kurulu, Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı İsmet Köse, teşkilat başkanının katılımıyla Karagöl'de bir araya gelerek istişarede bulunduklarını söyledi.

Gökgöz, "İl yönetim kurulu üyelerimiz, aynı zamanda ilçe koordinatörlerimiz Şevket Aksoy ile Şahin Şahin'in de toplantıya katıldı. Değişik bir ortam oldu. Karagöl'ün güzelliklerini de görme fırsatı bulduk. Gerçekten enerji depoladık. Partimizin çalışmalarını ve önümüzdeki aylarda, günlerde yapacağımız çalışmaları ele alarak değerlendirmede bulunduk. Biz, her zaman durmak yok yola devam diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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