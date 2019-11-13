Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı
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Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Mevlid-i Nebi Haftası'nda da devam etti.

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:09
Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı

Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Mevlid-i Nebi Haftası'nda da devam etti.


Peygamber efendimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla idrak edilen Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim ve Belediye Başkanı 'nin eşi Hatice Pekmezci'de katıldı.


Peygamber efendimizin aile hayatı konulu sohbet gerçekleştirildi


Bayburt İl Müftülüğü'nde görevli vaize Helime Aydoğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ilahi dinletisiyle devam eden program 'Peygamber Efendimizin Aile Hayatı' konulu sohbetin ardından yapılan dua ile sona erdi. Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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