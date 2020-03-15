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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

Ahmet Ağaoğlu: "Bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig'in ertelenmesini kimler istiyor buna iyi bakmaları gerektiğini belirterek, bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler" dedi.

15.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:43
Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig'in ertelenmesini kimler istiyor buna iyi bakmaları gerektiğini belirterek, bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak averajla liderliğini koruyan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Ağaoğlu, müsabakanın ilk yarısında verilmeyen bir penaltıları olduğunu belirterek, "İlk yarı bariz bir penaltı pozisyonu var. Gaziantep'te sayılmayan gol, burada verilmeyen VAR'a bile gidilmeyen bir penaltı. Bunları konuşmaya hala devam ediyorsak demek ki hala bir şeyler sıkıntılı. Maçı seyircisiz oynamamız bizim için sıkıntı oldu. Seyircisiz oyundan ciddi şekilde en fazla etkilenen biz olduk. Motivasyon anlamında, her ne kadar son iki gündür seyircisiz atmosferin olumsuzluğundan uzaklaştırmaya çalışsak da belirli ölçüde başarılı olduk ama ilk yarı fırsatları değerlendiremeyince ikinci yarı da Başakşehir'in pozisyonu vardı oradan golü buldular. Bu skor net olarak söyleyebilirim ki bize yarayan bir skor değil. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunu üst üste koyduğunuz zaman maçın sonucuna değil ligin sonucuna ciddi şekilde tesir eden pozisyonlar" dedi.


Süper Lig'in bitiş düdüğü çalana kadar yarışın içinde olacaklarını belirten Ağaoğlu, "Lig'in son maçı bitip son düdük çalıncaya kadar hiç kimsenin pozisyonu garantisi yok. Biz yarışın içindeyiz ve devam da edeceğiz" şeklinde konuştu.


"Bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler"


Kulüpler Birliğine, Süper Lig'in ertelenmesiyle ilgili bazı kulüp başkanlarının talepleri olduğu yönündeki sorulara ise Ağaoğlu, "Şimdi burada dürüst ve samimi olmak lazım. Ertelemeyi isteyenlere bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığında bu kadar hassas değildik de şuradaki 14 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen kararda bir devlet kararı. Çok ciddi ve sıkı bir çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, devlet bir karar verdiği zaman. Bireyler olarak bize o karar uymak, o karara saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer. Bundan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip şöyle olsaydı, böyle olurdu. İtalya'da, Almanya, Fransa'da şöyle oluyor. Alınan kararın üzerinden fikir yürütmek, farklı taraflara çekmek veya farklı şekilde görüş belirtmek hoş bir şey değil. Bende bu maçı seyirciyle oynamak isterdim, açık ve net ama toplumun doğrusu tektir. Toplumun doğrusunu yaptığınız zaman kendiniz için de doğru olanı yapmış olursunuz. Maçlar seyircisiz oynansın veya bir süre ara verilsin falan .Bunu söyleyenler belki günü ve ya sezonu kurtarmak gibi bir düşünceden hareketle böyle bir söylemin içerisine giriyor olabilirler. Kimseyi eleştirmek istemiyorum burada ama oyuncuların devam eden kontratları var. Bir erteleme yaptığınız zaman o ertelemenin süresi son derece önemli. Erteleme yaptığınız zaman sadece maç oynanmaz. Erteleme yaptık herkes evine kapansın. Sezon arasına 2-3 hafta ara veriliyor. Lig arasında oyuncular en fazla 7 gün dinleniyorlar ondan sonra 15 günlük bir hazırlık süreci. Oyuncuları tekrar fizik olarak lig mücadelesine hazırlamak kolay değil. Hepsinin boyutlarının çok ince detaylarına kadar araştırılması lazım. Durduğumuz oturduğumuz yerden ben de o zaman söyleyeyim 'Biz bugün itibariyle lideriz. Lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Bumu yani? Bize düşen sorumluluk alınan her karara yardımcı olmak. Eğer Türkiye Futbol Federasyonun da bu konu tartışılacaksa, konuşulacaksa enine boyuna konuşulup tartışılması lazım. Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin bilmem ne. Niye tatil edilsin? İki gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken 3 gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler neler. Demek ki birileri bir şey bekliyor. Bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler. Devam eden bir mücadele var. Liglere bu kadar fazla ara verilirse seyircisiz oynanırsa 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Ülke insanının ciddi şekilde hem stresini attığı, meşgul olduğu bir olgu Türkiye'de futbol" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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