Ahlat'ta yiyecek arayan domuz sürüsü görüldü
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Ahlat'ta yiyecek arayan domuz sürüsü görüldü

Ahlat'ta yiyecek arayan domuz sürüsü görüldü
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde uçkun toplamaya giden vatandaşlar, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, daha sonra yiyecek arayan domuz sürüsünün geçişini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, 2'si büyük diğerleri ise yavru olan yaban domuzlarının bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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