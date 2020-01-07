Ahırları su altında kalan çobanlardan tepki
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Ahırları su altında kalan çobanlardan tepki

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir grup çoban, ahırlarının su altında kaldığını ve hayvanlarını koyacakları yer olmadığını savunarak duruma tepki gösterdi.

07.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:17

'ın ilçesinde bir grup çoban, ahırlarının su altında kaldığını ve hayvanlarını koyacakları yer olmadığını savunarak duruma tepki gösterdi.

Koyunlarını Hatay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) önüne getiren , burada basın açıklaması yaptı.

Çobanlar adına konuşan Mustafa Kaplan, ahırlarının sular altında kaldığını söyledi.

Koyunlarını koyacakları bir yer olmadığını belirten Kaplan, yetkilerden duruma çözüm bulmasını istedi.

Gerekli yerlere başvuruda bulunduklarını ifade eden Kaplan, halen sorunun çözüme kavuşmadığını kaydetti.

Kaplan, geçen yılda su baskınlarından dolayı mağdur olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın ardından çobanlar, AFAD önünde beklemeye devam etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ahırları su altında kalan çobanlardan tepki
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