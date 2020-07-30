Ağrı Valisi Osman Varol, trafik denetimine katıldı Ağrı Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte trafik denetimine katıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte trafik denetimine katıldı.

Polis Evi'nin yanında bulunan trafik kontrol uygulama noktasını ziyaret eden Vali Varol, uygulamada durdurulan araçlardaki sürücülerin bayramlarını kutlayıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Sürücü ve vatandaşlara emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Varol, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA