Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı (2)

HAMUR, AĞRI (DHA) - MERKEZ VE 4 İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile Tutak, Patnos, Taşlıçay ve Hamur'a bağlı köyler ile bu ilçelerdeki taşımalı eğitim veren okullarda, eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet