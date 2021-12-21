Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı (2) - Haberler
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Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı (2)

Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERKEZ VE 4 İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİAğrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile Tutak, Patnos, Taşlıçay ve Hamur'a bağlı köyler ile bu ilçelerdeki taşımalı eğitim veren okullarda, eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

HAMUR, AĞRI (DHA) - MERKEZ VE 4 İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile Tutak, Patnos, Taşlıçay ve Hamur'a bağlı köyler ile bu ilçelerdeki taşımalı eğitim veren okullarda, eğitim- öğretime bir gün ara verildi.


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