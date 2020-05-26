Afyonkarahisar'da zirai dondan tarım alanları zarar gördü Afyonkarahisar ve ilçelerinde yaklaşık 300 bin dekar meyve bahçesi ile tarım arazisinin zirai dondan etkilendiği bildirildi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde yaklaşık 300 bin dekar meyve bahçesi ile tarım arazisinin zirai dondan etkilendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklıklarına bağlı olarak Afyonkarahisar ve ilçelerinde zirai don olayı meydana geldi.

Bunun üzerine bölgeleri gezen tarım müdürlüğünün görevlileri, 300 bin dekar arazide ekili patates, fasulye, mısır, haşhaş, kiraz ve vişne gibi ürünlerde yüzde 80'e varan oranda zirai don yaşandığını kayıt altına aldı.

Zirai dondan etkilenen çiftçiler, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bireysel başvuru yaparak da zararını tespit ettirebilecek.

Kaynak: AA