Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

10.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:00
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri bir iş yerine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri bir iş yerine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenice Mahallesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda 200 gram esrar, 19 yeşil receteyle satışı yapılan sentetik hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundaki iş yerindeki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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