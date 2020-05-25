Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
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Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde alkollü kişinin silahla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da alkollü kişi silahla ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı
25.05.2020 02:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:17

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde alkollü kişinin silahla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bucak Mahallesi'nde akraba olan 3 kişi kendilerine ait çiftlikte alkolün de verdiği etkiyle silahla ateş etmeye başladı.

Ateş etme esnasında H.İ.D (16) öldü, Mehmet Çakıltaş (19) yaralandı.

Yaralı, Çakıltaş Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tedavi altına alınırken, H.İ.D otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet Akif Uysal (19) emniyet ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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