Afyonkarahisar'da Afet Müdahale Planı Haberleşme Çalışması Grubu Değerlendirme toplantısı
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Afyonkarahisar'da Afet Müdahale Planı Haberleşme Çalışması Grubu Değerlendirme toplantısı

11.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:04
Afyonkarahisar'da Afet Müdahale Planı Haberleşme Çalışması Grubu Değerlendirme toplantısı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında İl Afet Müdahale Planı Haberleşme Çalışması Grubu Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında İl Afet Müdahale Planı Haberleşme Çalışması Grubu Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Keklik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, "Eylül ayına kadar 26 çalışma grubunun depreme hazırlık konusunda yaptıkları çalışmaları tek tek dinleyeceğiz. Hazırlıklarımızı kontrol edeceğiz, revize edeceğiz. Sürekli bu konuda teyakkuzda olacağız. Deprem haftasında da valimizin katılımlarıyla il müdürleri ve protokolün katılımıyla geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan da Afet ve acil durumların ne zaman, ne şiddet ve büyüklükte meydana geleceğini kestiremediklerini belirtti.

Kurumların normal çalışmalarının dışında olağanüstü durumlara hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çeken Buldan, şöyle devam etti:

"Tamamen sıfırıncı dakika itibari ile en son nokta iyileştirme çalışmaları bitene kadar Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında da Afyonkarahisar'da İl Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır. 26 Yerel Düzey Çalışma Grupları da operasyon planlarını bu bağlamda yaptılar. Biz, 5-6 yıldır şehrimizde diğer çalışma gruplarıyla beraber valiliğimiz koordinasyonu dahilinde istenilen seviyede çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından İl Telekom Müdürü Mehmet Murat Uslular da Haberleşme Çalışma Grubu Operasyon Planı ile ilgili bir sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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