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Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Cristian Poglajen'i transfer etti

Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Arjantinli smaçör Cristian Poglajen'i kadrosuna kattı.

Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Cristian Poglajen'i transfer etti
03.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:06

Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Arjantinli smaçör Cristian Poglajen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Ziraat Bankası forması giyen Arjantinli başarılı smaçör Cristian Poglajen'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Poglajen ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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