Afganistan'da hükümet ve NATO destekli kuvvetler Taliban'dan daha fazla sivil öldürdü

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNAMA) verilerine göre, ülkede görev yapan hükümet kuvvetleri ile NATO'nun desteklediği güçlerinin yol açtığı sivil ölümü sayısının, Taliban'ın öldürdüğü sivil sayısından daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre 2018 yılının ilk 6 ayında bin 729 sivil hayatını kaybederken, üç bin 476 kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle