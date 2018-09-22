Afganistan'da Bombalı Saldırıda Sekiz Çocuk Öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde düzenlenen bir bombalı saldırıda, en az sekiz çocuk öldü, altı çocuk da yaralandı.

Şirin Tagab kasabasındaki polis yetkilileri, geçen hafta bölgeyi ele geçiren Taliban'ın buraya mayın yerleştirdiğini söyledi.

Yetkililere göre, patlama sırasında çocuklar bir polis karakolunun yakınlarında oyun oynuyorlardı.

Ölen çocukların yaşlarının altı ile12 arasında değiştiği açıklandı.

Tolo haber ajansı, yaralanan iki çocuğun uzuvlarını kaybettiğini duyurdu. Çocukların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Taliban saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.