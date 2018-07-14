Adnan Oktar'ın Villasında Polisin Bekleyişi Devam Ediyor

Adnan Oktar'ın Villasında Polisin Bekleyişi Devam Ediyor

Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHAÜsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor.

Adnan Oktar'ın Villasında Polisin Bekleyişi Devam Ediyor

Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHA

Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor. Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri mühürlenen villaya tekrar gelerek çalışma yaptı.Villa çalışmanın ardından tekrar mühürlendi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler operasyon düzenlenen villada beklemeye devam ediyor.

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