Adıyaman'da yaralı bulunan sırtlan tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da yaralı bulunan sırtlan tedavi altına alındı

12.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:56
Adıyaman'da yaralı bulunan sırtlan tedavi altına alındı

Adyaman'ın Gerger ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan nesli tükenmekte olan sırtlan tedavi altına alındı.

Adyaman'ın Gerger ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan nesli tükenmekte olan sırtlan tedavi altına alındı.

Kahta-Gerger kara yolu Aydınpınar köyü civarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, nesli tükenmekte olan bir sırtlana çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ağır yaralanan sırtlana müdahale etti.

Sırtlan, tedavisi için Şanlıurfa Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

İlgili Haberler

Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
Yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
Alanya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Alanya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Ağrı'daki yangından yaralı olarak çıkarılan 6 yaşındaki Burak Murat tedavi altına alındı
Ağrı'daki yangından yaralı olarak çıkarılan 6 yaşındaki Burak Murat tedavi altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevval Sam Demet Akbağ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Samatta Adem Ljajic Samet Aybaba Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da yaralı bulunan sırtlan tedavi altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:57:48. #1.14#
title