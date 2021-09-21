Seyir halindeki tüp yüklü kamyon alev aldı
AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tüp yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tüp yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mesut Korkmaz idaresindeki 33 VD 450 plakalı tüp yüklü kamyon, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken arka tekerleklerden alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangını tüplere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi.