Adana'daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Durmuşlu Mahallesi'nde Yunus Köse'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.