Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde çevre yolunda Mehmet Benek idaresindeki 01 ZY 0025 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Olay yerine gelen CANKUR ve sağlık ekipleri aracı incelemelerine rağmen sürücüyü bulamayınca Benek'in aracının yanından ayrıldığı belirlendi.

Polis, plakadan telefon numarasını belirlediği Benek'e ulaşarak sürücünün kaza yerine gelmesini istedi.

Aracının başına gelen ve kazaya bağlı sağlık şikayeti bildiren Benek, 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Benek'in polise, panik atak rahatsızlığı olduğunu, kazanın ardından korkması nedeniyle kaçtığını söylediği öğrenildi.