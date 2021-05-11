Adana'da silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bota Mahallesi Taç Mahal Sokak'ta bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Evde bulunan G.Ç. (45), Y.Ç. (71) ve M.Y. (19) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Polis, şüpheliler Ş.B, M.B, H.B, F.B, S.B. ve azmettirici olduğu iddia edilen M.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adresinde ve olaydan sonra kaçtıkları araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermi ve kartuş ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerden birinin pompalı tüfekle ateş ettikten sonra diğer 3 kişiyle olay yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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