Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı - Haberler
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Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakla yaraladığını ileri süren şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakla yaraladığını ileri süren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serinevler Mahallesi'nde 9 Ocak'ta Mustafa Berat Y'nin (19) sokakta bıçaklanarak ağır yaralanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, yaralının arkadaşı olduğunu belirlediği Volkan E'yi (19), saklandığı başka bir arkadaşına ait ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinde, şakalaştıkları sırada olayın kazara yaşandığını ve bıçağın arkadaşına ait olduğunu ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, yaralı Mustafa Berat Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Serinevler Mahallesi'nde Mustafa Berat Y. (19) 9 Ocak'ta yakınları tarafından sokakta bıçaklanmış bulunmuştu. Olay yeri yakınlarındaki özel hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı

Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı

Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı

Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı

Şakalaştığı arkadaşını kazara bıçakladığını öne süren zanlı tutuklandı

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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