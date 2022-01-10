Adana'da sahte ÇKS evrakları düzenleyen iki kişi yakalandı - Haberler
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Adana'da sahte ÇKS evrakları düzenleyen iki kişi yakalandı

Adana'da sahte ÇKS evrakları düzenleyen iki kişi yakalandı
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sahte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) evrakları düzenledikleri öne sürülen baba ve oğlu yakalandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde sahte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) evrakları düzenledikleri öne sürülen baba ve oğlu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdam Mahallesi'nde S.K ve oğlu H.K'nın, eski muhtarlık mührü ile sahte ÇKS evrakları düzenlediği, ikametinde uyuşturucu ve silah bulundurduğu bilgisinin alması üzerine operasyon yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada, 2 sahte muhtarlık mührü ile 500 gram esrar, 4 kök kenevir, 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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